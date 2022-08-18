Харалампос Харалампус - статистика
#76 | Полузащитник
|Имя
|Харалампос
|Фамилия
|Харалампус
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларнака
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Харалампос
|Фамилия
|Харалампус
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ларнака
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|8
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -63'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|1' -72'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|50'
|13.10.2022
|1' -74'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|62'
|15.09.2022
|13' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|1' -82'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -67'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|36'
|18.08.2022
|1' -73'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)
|20' 59'