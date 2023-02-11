Жереми Антонисс - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Антонисс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Антонисс
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -81'
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|26.02.2023
|81' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.02.2023
|78' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|1' -46'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)