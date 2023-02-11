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    Жереми Антонисс - статистика

    #57 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Антонисс
    Команда ПСВ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -81' Волендам (Волендам) 3:1 Эммен (Эммен)
    26.02.2023 81' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.02.2023 78' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 1' -46' Эммен (Эммен) 0:1 Фортуна (Ситтард)
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