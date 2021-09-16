Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лум Чауна - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Лум
    Фамилия Чауна
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Нджамена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 77' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Лестер (Лестер)
    10.03.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Ренн (Ренн)
    25.11.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:3 Витесс (Арнем)
    04.11.2021 88' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Мура 05 (Мурска-Собота)
    90'
    21.10.2021 63' -90' Мура 05 (Мурска-Собота) 1:2 Ренн (Ренн)
    88'
    30.09.2021 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Ренн (Ренн)
    16.09.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11