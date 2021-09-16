Лум Чауна - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Лум
|Фамилия
|Чауна
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нджамена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Лум
|Фамилия
|Чауна
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нджамена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|77' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:3
|Витесс (Арнем)
|04.11.2021
|88' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|90'
|21.10.2021
|63' -90'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|88'
|30.09.2021
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)