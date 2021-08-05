Эммануэль Окран - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Окран
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Окран
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|1' -89'
|Слован (Братислава)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Слован (Братислава)