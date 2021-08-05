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    Эммануэль Окран - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Эммануэль
    Фамилия Окран
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 1' -89' Слован (Братислава) 1:1 Линкольн (Гибралтар)
    05.08.2021 Был в запасе Линкольн (Гибралтар) 1:3 Слован (Братислава)
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