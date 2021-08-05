Лоло Солер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Лоло
|Фамилия
|Солер
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лоло
|Фамилия
|Солер
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|1' -89'
|Слован (Братислава)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)
|05.08.2021
|1' -89'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Слован (Братислава)