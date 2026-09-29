Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Хакон Арнар Харальдссон
Статистика
€ 25 млн
Хакон Арнар Харальдссон - статистика
Лилль
10 апреля 2003 (23)
#7 | Полузащитник
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 75'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 64'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 61'
2'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Исландия
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 75'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 90'
45'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
34
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
8
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+