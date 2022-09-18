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    Хакон Арнар Харальдссон - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хакон Арнар
    Фамилия Харальдссон
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    56'
    26.02.2023 1' - 81' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 70' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 19 2 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    56'
    26.02.2023 1' -81' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2023 1' -70' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    13.11.2022 1' -63' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 61' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    73'
    29.10.2022 1' -46' Рандерс (Рандерс) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    22.10.2022 1' -76' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    08.10.2022 1' -64' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    41'
    02.10.2022 38' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    82'
    18.09.2022 1' -65' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    10.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    02.09.2022 1' -46' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    28.08.2022 1' -76' Нордшелланд (Фарум) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    70'
    19.08.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    57'
    12.08.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    07.08.2022 1' -83' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.07.2022 1' -88' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 1' -72' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    71' 20'
    17.07.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
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