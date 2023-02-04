Виктор Кристиансен - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Кристиансен
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Кристиансен
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|57' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|19.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Лестер (Лестер)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|04.02.2023
|1' -81'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Лестер (Лестер)