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    Виктор Кристиансен - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Кристиансен
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 57' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 0:1 Арсенал (Лондон)
    19.02.2023 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Лестер (Лестер)
    11.02.2023 1' -90' Лестер (Лестер) 4:1 Тоттенхэм (Лондон)
    04.02.2023 1' -81' Астон Вилла (Бирмингем) 2:4 Лестер (Лестер)
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