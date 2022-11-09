Джон Бакли - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Бакли
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Бакли
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|85' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|90'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|60' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|90'
|06.02.2023
|1' - 62'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|72' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.08.2022
|79' -90'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)