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    Вутер Бюргер - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Вутер
    Фамилия Бюргер
    Команда Базель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 2001 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 55' - 90' Люцерн 0:1 Базель Швейцария. Суперлига, 23 тур
    75'
    26.02.2023 1' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    42'
    23.02.2023 1' - 90' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 50' - 90' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 81' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 76' - 90' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
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