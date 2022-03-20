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    Лео Петро - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Лео
    Фамилия Петро
    Команда Лорьян
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Труа (Труа)
    14.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:3 Марсель (Марсель)
    01.05.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Реймс (Реймс)
    24.04.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Лорьян (Лорьян)
    20.04.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    08.04.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 6:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    03.04.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:1 Лорьян (Лорьян)
    20.03.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Страсбур (Страсбур)
    13.03.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 0:2 Лорьян (Лорьян)
    04.03.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:4 Лион (Лион)
    27.02.2022 1' -90' Брест (Брест) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    20.02.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    13.02.2022 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    23.01.2022 Был в запасе Нант (Нант) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    19.01.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    16.01.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    22.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Нант (Нант)
    01.12.2021 1' -90' Труа (Труа) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2021 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Брест (Брест)
    24.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    03.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
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