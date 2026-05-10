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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Жан Онана
Статистика
€ 1 млн
Жан Онана - статистика
Дженоа
8 января 2000 (26), Яунде
#14 | Полузащитник
189 см
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Кубок африканских наций 2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
0 : 2
26.04.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 2
20.03.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 1
08.03.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 0
28.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 0
22.02.2026
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кремонезе
0 : 0
15.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
30.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 0
18.01.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 2
14.12.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
1 : 2
08.12.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
29.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
03.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 2
29.10.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
2 : 1
26.10.2025
Дженоа
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
19.10.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2025
Дженоа
Был в запасе
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