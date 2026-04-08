Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Сику Ниакате
Статистика
€ 6 млн
Сику Ниакате - статистика
Брага
10 июля 1999 (27)
#4 | Защитник
186 см
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Брага
1 : 1
08.04.2026
Бетис
1' - 90'
23'
Лига Европы, 1/8 финала
Брага
4 : 0
18.03.2026
Ференцварош
1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Ференцварош
2 : 0
12.03.2026
Брага
1' - 62'
Лига Европы, 7 тур
Брага
1 : 0
22.01.2026
Ноттингем Форест
1' - 46'
8'
Лига Европы, 6 тур
Ницца
0 : 1
11.12.2025
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
1 : 1
27.11.2025
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 4
06.11.2025
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Селтик
0 : 2
02.10.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 0
24.09.2025
Фейеноорд
1' - 81'
Лига Европы, 4 раунд
Брага
5 : 1
28.08.2025
Линкольн
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Линкольн
0 : 4
21.08.2025
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Брага
1 : 0
31.07.2025
Левски
1' - 79'
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 0
24.07.2025
Брага
69' - 90'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
1
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
33
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+