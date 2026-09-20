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Вильярреал
Илиас Акомах
Статистика
€ 12 млн
Илиас Акомах - статистика
Вильярреал
16 апреля 2004 (22)
#11 | Нападающий
Марокко | Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 67'
54'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 63'
40'
42'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
83' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
6
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 67'
54'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 63'
40'
42'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
83' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
70' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
77' - 90'
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