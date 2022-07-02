Матеус Донелли - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Донелли
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Донелли
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|90' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)