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    Матеус Донелли - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Матеус
    Фамилия Донелли
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 мая 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    07.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    19.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    11.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    05.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.05.2022 90' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    24.04.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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