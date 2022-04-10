Жоао Педро - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Педро
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|68' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|45'