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    Рауль Густаво - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Рауль
    Фамилия Густаво
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Минас-Жерайс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 19 2 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2022 72' -90' Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    06.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    03.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.10.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    19.09.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    51' 51'
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    85' 67'
    17.07.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    08.06.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    41'
    30.05.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.05.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30'
    09.05.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.05.2022 46' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    24.04.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    17.04.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    10.04.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    64'
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