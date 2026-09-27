Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Рауль Густаво
Статистика
€ 1,50 млн
Рауль Густаво - статистика
Нью-Йорк Сити
24 апреля 1999 (27), Минас-Жерайс
#34 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Бразилия. Серия А 2024
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Копа Судамерикана 2024
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
21
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
63' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
68' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
78' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
24'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 81'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
65' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 77'
17'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
75' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
76' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
71' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
2
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
31
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
25
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+