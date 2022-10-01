Рене - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|28
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|67'
|30.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.08.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|08.08.2022
|46' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|12.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|15.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)