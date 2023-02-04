Микаэл - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|74' - 90'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|79'
|07.02.2023
|57' - 90'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|74' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|79'
|07.02.2023
|57' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|04.02.2023
|1' -87'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)