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    Микаэл - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Микаэл
    Фамилия Дельгадо
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1996 (26 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 74' - 90' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    79'
    07.02.2023 57' - 90' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 74' -90' Реал (Мадрид) 5:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    79'
    07.02.2023 57' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    04.02.2023 1' -87' Уидад Атлетик (Касабланка) 1:1
    (3:5)п    		 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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