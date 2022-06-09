Густаво Энрике - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 3,20
млн
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|13'
|10.07.2022
|23' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|84' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)