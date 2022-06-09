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    Густаво Энрике - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Густаво
    Фамилия Энрике
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1993 (29 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 3,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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