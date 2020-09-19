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Команды
Астон Вилла
Жоао Гомес
Статистика
€ 40 млн
Жоао Гомес - статистика
Астон Вилла
12 февраля 2001 (25), Рио-де-Жанейро
#35 | Полузащитник
176 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
22'
90'
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Команда
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1
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
4 : 0
23.08.2026
Астон Вилла
1' - 40'
9'
40'
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