Джордан Стори - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Стори
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Стори
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)