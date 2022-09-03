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    Сепп ван ден Берг - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Сепп
    Фамилия ван ден Берг
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Зволле
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 декабря 2001 (21 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    20'
    10.09.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    03.09.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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