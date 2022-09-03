Сепп ван ден Берг - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Сепп
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Сепп
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зволле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|20'
|10.09.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)