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    Адмирал Мускве - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Адмирал
    Фамилия Мускве
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 августа 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.08.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    16.08.2022 46' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
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