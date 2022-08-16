Адмирал Мускве - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Адмирал
|Фамилия
|Мускве
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Адмирал
|Фамилия
|Мускве
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|20.08.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|16.08.2022
|46' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)