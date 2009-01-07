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    Робби Сэведж - статистика

    Имя Робби
    Фамилия Сэведж
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1974 (48 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2009 46' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Дерби Каунти (Дерби)
    07.01.2009 88' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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