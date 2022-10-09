Андрей Окладников - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Окладников
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Окладников
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Енисей
|2:1
|Волгарь
|Россия. Первая лига, 21 тур
|06.02.2023
|75' - 90'
|Динамо
|4:1
|Енисей
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|18
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|27.11.2022
|1' -62'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2022
|63' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|13.11.2022
|1' -46'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|29.10.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.10.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|14.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2022
|1' -83'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|9'
|01.10.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|25.09.2022
|66' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Енисей (Красноярск)
|18.09.2022
|75' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|04.09.2022
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|46'
|29.08.2022
|86' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.08.2022
|58' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2022
|70' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|83'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.07.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|16.07.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|59'