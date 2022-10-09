Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Окладников - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Андрей
    Фамилия Окладников
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 1999 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    06.02.2023 75' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 18 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    27.11.2022 1' -62' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 63' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Алания (Владикавказ)
    13.11.2022 1' -46' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    06.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    29.10.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Уфа (Уфа)
    14.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2022 1' -83' Родина (Москва) 0:2 Енисей (Красноярск)
    9'
    01.10.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Динамо Мх (Махачкала)
    25.09.2022 66' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Енисей (Красноярск)
    18.09.2022 75' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    04.09.2022 46' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    46'
    29.08.2022 86' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Енисей (Красноярск)
    21.08.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.08.2022 58' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.08.2022 70' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    83'
    31.07.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.07.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    16.07.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    59'
    • Читайте нас: 
    11