Миро Тенхо - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Миро
|Фамилия
|Тенхо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Миро
|Фамилия
|Тенхо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|6
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|15.09.2022
|1' -15'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|15'
|08.09.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|90'
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)