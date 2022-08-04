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    Миро Тенхо - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Миро
    Фамилия Тенхо
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 6 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    15.09.2022 1' -15' Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    15'
    08.09.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 0:2 Бетис (Севилья)
    18.08.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    90'
    11.08.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    04.08.2022 1' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
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