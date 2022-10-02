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    Камил Грабара - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Камил
    Фамилия Грабара
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 января 1999 (24 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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