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РПЛ 2026/2027
Команды
Рубин
Игнасио Сааведра
Статистика
€ 2,50 млн
Игнасио Сааведра - статистика
Рубин
12 января 1999 (27), Витакура
#14 | Защитник
174 см
Чили
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
59' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Премьер-лига 2025/2026
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Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
59' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
1' - 68'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 90'
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