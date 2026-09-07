Статистика по турнирам

Мексика. Лига МХ 2026 Эквадор. Лига Про 2026 Эквадор. Лига Про 2025 Кубок Либертадорес 2024 Эквадор. Серия А 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022