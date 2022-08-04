Жан Целар - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Целар
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Целар
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 46'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|33'
|18.02.2023
|1' - 84'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 79'
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|37'
|05.02.2023
|1' - 67'
|Винтертур
|1:0
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -67'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)