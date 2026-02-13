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АПЛ 2026/2027
Команды
Ипсвич Таун
Азор Матусива
Статистика
€ 12 млн
Азор Матусива - статистика
Ипсвич Таун
28 апреля 1998 (28)
#5 | Полузащитник
173 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
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Ипсвич Таун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рексхэм
1 : 0
13.02.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
2 : 1
10.01.2026
Блэкпул
1' - 90'
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