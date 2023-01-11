Азор Матусива - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Азор
|Фамилия
|Матусива
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Азор
|Фамилия
|Матусива
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 71'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|67'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|63' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|20
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -71'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|67'
|26.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|63' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|77'
|29.01.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.01.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|1' -71'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|29.12.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|13.11.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|06.11.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|42'
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|02.10.2022
|1' -79'
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|14.08.2022
|1' -76'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|07.08.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Реймс (Реймс)