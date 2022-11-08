Джонни Эванс - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)