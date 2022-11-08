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    Джонни Эванс - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джонни
    Фамилия Эванс
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1988 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 79
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Лестер (Лестер) 3:0 Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
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