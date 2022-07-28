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    Даниэль Лончар - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Лончар
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Родной город Осиек
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осиек 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Осиек (Осиек) 0:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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