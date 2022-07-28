Даниэль Лончар - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Лончар
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Лончар
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)