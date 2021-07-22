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    Урош Корун - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Урош
    Фамилия Корун
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Целе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 мая 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 2 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -122' Биркиркара (Биркиркара) 1:0
    (4:5)п    		 Олимпия (Любляна)
    90'
    22.07.2021 1' -89' Олимпия (Любляна) 1:0 Биркиркара (Биркиркара)
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