Урош Корун - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Корун
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Корун
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Целе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -122'
|Биркиркара (Биркиркара)
|1:0
(4:5)п
|Олимпия (Любляна)
|90'
|22.07.2021
|1' -89'
|Олимпия (Любляна)
|1:0
|Биркиркара (Биркиркара)