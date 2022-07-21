Мехмед Чосич - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Чосич
|Команда
|Вележ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Чосич
|Команда
|Вележ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вележ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|1:0
|Вележ (Мостар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Вележ (Мостар)
|0:1
|Хэмран (Хэмран)
|54'