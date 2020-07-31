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Сербия. Суперлига
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Раднички 1923
Мехмед Чосич
Статистика
€ 500 тыс
Мехмед Чосич - статистика
Раднички 1923
25 июня 1997 (29), Тузла
#8 | Защитник
177 см
Босния и Герцеговина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Раднички 1923
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
КИ Клаксвик
1 : 0
31.07.2025
Раднички 1923
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Раднички 1923
0 : 0
24.07.2025
КИ Клаксвик
1' - 90'
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