Мевлан Адили - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Мевлан
|Фамилия
|Адили
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мевлан
|Фамилия
|Адили
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2022
|68' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:4
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.11.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2022
|1' -60'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|45'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2022
|71' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Кубань (Краснодар)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2022
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|04.09.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.08.2022
|86' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Родина (Москва)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.08.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Балтика (Калининград)