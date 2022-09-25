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    Мевлан Адили - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Мевлан
    Фамилия Адили
    Команда СКА-Хабаровск
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.11.2022 68' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:4 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.11.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.11.2022 1' -60' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    45'
    29.10.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2022 71' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    16.10.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 4:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.10.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Рубин (Казань)
    01.10.2022 Был в запасе Волга (Ульяновск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.09.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Кубань (Краснодар)
    18.09.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2022 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Уфа (Уфа)
    04.09.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.08.2022 86' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Родина (Москва)
    21.08.2022 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.08.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Балтика (Калининград)
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