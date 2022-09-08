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    Ульрик Салтнес - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Ульрик
    Фамилия Салтнес
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 6 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 75' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    90'
    27.10.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 1' -12' Буде-Глимт (Буде) 0:1 Арсенал (Лондон)
    06.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Буде-Глимт (Буде)
    15.09.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Буде-Глимт (Буде)
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