Ульрик Салтнес - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Ульрик
|Фамилия
|Салтнес
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ульрик
|Фамилия
|Салтнес
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|75' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|90'
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|1' -12'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)