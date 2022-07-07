Луис Роблес - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Роблес
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Роблес
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньютаун
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Ньютаун (Ньютаун)
|1:2
|Спартак Тр (Трнава)
|21.07.2022
|1' -74'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)
|14.07.2022
|1' -106'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)