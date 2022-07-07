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    Луис Роблес - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Роблес
    Команда ТНС
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньютаун 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Ньютаун (Ньютаун) 1:2 Спартак Тр (Трнава)
    21.07.2022 1' -74' Спартак Тр (Трнава) 4:1 Ньютаун (Ньютаун)
    14.07.2022 1' -106' Ньютаун (Ньютаун) 3:1
    (4:2)п    		 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    07.07.2022 1' -90' ХБ Торсхавн (Торсхавн) 1:0 Ньютаун (Ньютаун)
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