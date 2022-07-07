Михал Пшибыльски - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Пшибыльски
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Пшибыльски
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|79'
|03.08.2022
|1' -80'
|Виборг (Виборг)
|3:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|28.07.2022
|65' -90'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|0:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|21.07.2022
|1' -88'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Тре Фиори (Фьерентино)
|14.07.2022
|1' -81'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|07.07.2022
|1' -85'
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)