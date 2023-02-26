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    Моханад Йеахсе - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Моханад
    Фамилия Йеахсе
    Команда Ди Си Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 85' Коламбус 2:0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ди Си Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -85' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    26.02.2023 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Торонто (Торонто)
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