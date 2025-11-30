Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Моханад Йеахсе - статистика

Сарпсборг 08
10 апреля 1997 (29)
#3 | Защитник
179 см
Ирак | Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
19
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
30.11.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
08.11.2025
Фредрикстад
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
4 : 0
02.11.2025
Сарпсборг 08
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 5
18.10.2025
Буде-Глимт
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Русенборг
2 : 3
05.10.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Сарпсборг 08
3 : 3
27.09.2025
Викинг
1' - 56'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
1' - 16'
15'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
3 : 2
26.07.2025
Сарпсборг 08
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
18.07.2025
Русенборг
1' - 90'
87'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Кристиансунд
0 : 0
13.07.2025
Сарпсборг 08
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
06.07.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Буде-Глимт
1 : 2
29.06.2025
Сарпсборг 08
1' - 64'
45'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
22.06.2025
Брюне
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Фредрикстад
1 : 1
01.06.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.05.2025
Тромсе
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
2 : 2
16.05.2025
Сарпсборг 08
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
11.05.2025
ХамКам
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Викинг
0 : 0
04.05.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Главные новости
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
18
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
4
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
1
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+