Моханад Йеахсе - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Моханад
|Фамилия
|Йеахсе
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Моханад
|Фамилия
|Йеахсе
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 85'
|Коламбус
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|Торонто
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ди Си Юнайтед
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -85'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.02.2023
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:2
|Торонто (Торонто)