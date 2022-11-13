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    Максимилиан Виттек - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Виттек
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Витесс 0:1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    30'
    18.02.2023 1' - 90' Волендам 2:0 Витесс Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Витесс 2:0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 23 2 5 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    26.02.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    30'
    18.02.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 2:0 Витесс (Арнем)
    12.02.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:0 Утрехт (Утрехт)
    90'
    04.02.2023 1' -84' Эммен (Эммен) 2:2 Витесс (Арнем)
    68'
    28.01.2023 1' -75' Херенвен (Херенвен) 1:3 Витесс (Арнем)
    25.01.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    21.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    15.01.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    23'
    13.11.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    49' 63'
    09.11.2022 1' -75' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    25'
    05.11.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Спарта (Роттердам)
    22.10.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:1 Эммен (Эммен)
    45'
    15.10.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 0:3 Витесс (Арнем)
    20'
    09.10.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    55'
    01.10.2022 1' -67' Твенте (Энсхеде) 3:0 Витесс (Арнем)
    53'
    17.09.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 1:1 Волендам (Волендам)
    11.09.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:0 Витесс (Арнем)
    79'
    04.09.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    27.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    20.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Херенвен (Херенвен)
    43'
    12.08.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
    07.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
    19'
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