Максимилиан Виттек - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Виттек
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Виттек
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Витесс
|0:1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|30'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Волендам
|2:0
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Витесс
|2:0
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|23
|2
|5
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|26.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|30'
|18.02.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|12.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|90'
|04.02.2023
|1' -84'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|68'
|28.01.2023
|1' -75'
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|21.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|15.01.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|23'
|13.11.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|49' 63'
|09.11.2022
|1' -75'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|25'
|05.11.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Спарта (Роттердам)
|22.10.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|45'
|15.10.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:3
|Витесс (Арнем)
|20'
|09.10.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|55'
|01.10.2022
|1' -67'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Витесс (Арнем)
|53'
|17.09.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|11.09.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|79'
|04.09.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|27.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Херенвен (Херенвен)
|43'
|12.08.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|07.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)
|19'