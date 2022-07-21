Деклан МакМанус - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|МакМанус
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|МакМанус
|Команда
|ТНС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ТНС
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|62'