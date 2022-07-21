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    Деклан МакМанус - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Деклан
    Фамилия МакМанус
    Команда ТНС
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ТНС 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2022 1' -90' ТНС (Ллансантфрайд) 0:0 Викингур (Рейкьявик)
    21.07.2022 1' -90' Викингур (Рейкьявик) 2:0 ТНС (Ллансантфрайд)
    62'
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