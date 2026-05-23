Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022