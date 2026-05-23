Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Рафики Саид - статистика

Стандард
15 марта 2000 (26)
#17 | Нападающий
178 см
Коморские острова
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
37
8
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Стандард
0 : 2
23.05.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Вестерло
1 : 2
19.05.2026
Стандард
1' - 90'
41'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Стандард
0 : 0
16.05.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
1' - 82'
48, 62'
38'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Генк
1 : 1
25.04.2026
Стандард
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Шарлеруа
1 : 2
18.04.2026
Стандард
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
1' - 83'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
1' - 66'
45'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 1
14.02.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
48'
29'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Стандард
0 : 4
23.01.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Шарлеруа
2 : 0
18.01.2026
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
06.12.2025
Стандард
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
31.10.2025
Шарлеруа
1' - 72'
58'
47'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Гент
4 : 0
25.10.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
1' - 73'
1'
72'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
1' - 88'
8'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
1' - 84'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
1' - 46'
44'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
1' - 90'
65'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
74' - 90'
Главные новости
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
18
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+