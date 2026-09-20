Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2026/2027 Италия. Серия А 2026/2027 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Португалия. Примейра 2021/2022