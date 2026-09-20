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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Бету
Статистика
€ 18 млн
Бету - статистика
Фиорентина
31 января 1998 (28), Лиссабон
#23 | Нападающий
194 см
Португалия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
66' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 60'
30'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
76' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Италия. Серия А 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Борнмут
1 : 1
29.08.2026
Эвертон
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
2 : 0
22.08.2026
Кристал Пэлас
79' - 90'
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