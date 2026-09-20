Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
ЦСКА София
Йоэл Звартс
Статистика
€ 500 тыс
Йоэл Звартс - статистика
ЦСКА София
26 апреля 1999 (27)
#10 | Нападающий
190 см
Нидерланды | Суринам
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
64' - 90'
84'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Третья Лига 2024/2025
Германия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
64' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
66' - 90'
90'
85'
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
89' - 120'
112'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
73' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
58' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
72' - 90'
Главные новости
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
16
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+