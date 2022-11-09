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    Джеймс Томкинс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Томкинс
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1989 (33 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    70'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0
    (3:2)п    		 Кристал Пэлас (Лондон)
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