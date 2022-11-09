Джеймс Томкинс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Томкинс
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Томкинс
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)