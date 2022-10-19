Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Steve Breitkreuz
Статистика
Steve Breitkreuz - статистика
#23 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ян Регенсбург
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ян Регенсбург
0 : 3
19.10.2022
Фортуна
Был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ян Регенсбург
3 : 2
30.07.2022
Кельн
1' - 120'
83'
Главные новости
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
16
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+