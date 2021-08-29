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    Антон Деменьщин - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Антон
    Фамилия Деменьщин
    Состав Без клуба
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2021 81' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Кубань (Краснодар)
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