Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Кэмерон Арчер
Статистика
€ 7 млн
Кэмерон Арчер - статистика
Осер
9 декабря 2001 (24)
#9 | Нападающий
175 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 87'
74'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 77'
22'
42'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Саутгемптон
1 : 4
25.08.2026
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Колчестер Юнайтед
0 : 2
08.08.2026
Саутгемптон
75' - 90'
Главные новости
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
8
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
16
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+