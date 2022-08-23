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    Кэмерон Арчер - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кэмерон
    Фамилия Арчер
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 2001 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Мидлсбро 5:0 Рединг Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 78' Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 78' Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 82' Шеффилд Юнайтед 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 32 тур
    48' 74'
    11.02.2023 1' - 79' Кардифф 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 31 тур
    38' 17' 78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.08.2022 82' -90' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
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