Кэмерон Арчер - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Арчер
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Арчер
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Мидлсбро
|5:0
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 78'
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 78'
|Мидлсбро
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 82'
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|48' 74'
|11.02.2023
|1' - 79'
|Кардифф
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|38' 17' 78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.08.2022
|82' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)